Ситуация с коронавирусом: все российские регионы ввели QR-коды

Только массовая вакцинация изменит ситуацию

В России продолжаются "нерабочие дни". Многие решили провести их с пользой и сделать прививку. Ведь только массовая вакцинация может переломить ситуацию. Плюс, ограничительные меры. О введении системы QR-кодов объявили уже все регионы.

— Ну, девушки, ответьте, надолго магазин-то закрывают?

Это уже решит суд. А пока сотрудники Роспотребназора Москвы опечатали торговый центр. Один из 120, где во время рейдов обнаружены вопиющие нарушения.

"В торговом доме не осуществляется замер температуры посетителям, а так же сотрудникам, отсутствует необходимый запас масок, не проводится уборка контактных поверхностей, отсутствует необходимый запас дезинфицирующих средств", - говорит ведущий специалист - эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по г. Москве Анна Плахова.

Рейды в метро, автобусах, трамваях. Большинство пассажиров в масках. Но кто-то надевает уже в последний момент, увидев проверяющих. А кто-то и вовсе делает вид, что не понимает о чем речь (см. видео). Впрочем, выяснять отношения с полицейскими желания не возникло. Девушке пришлось оплатить штраф. В октябре таких протоколов в Москве пришлось выписать более 50 тысяч. Контролеры сегодня следят за тем, чтобы маска была надета, как положено.

"Это необходимо для того, чтобы все пассажиры городского транспорта находились в безопасности. Спущенная маска на подбородок приравнивается к ее отсутствию", - говорит замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

Из-за таких, казалось бы, мелочей число заболевших растет каждый день. В 78 регионах. Ситуация настолько сложная, что впервые за все время пандемии в стране открыто рекордное количество коек в ковидных отделениях - 290 тысяч. Свободные места заполняются в течение нескольких суток. Врачи просят не искушать судьбу и сделать прививки. Особенно беременных женщин и людей с патологиями.

"Эта группа риска – пациенты с сахарным диабетом, пациенты с артериальной гипертензией, пациенты с избыточной массой тела", - перечисляет главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Перинатального центра ГБУЗ "ГКБ № 24" Антон Оленев.

Один из регионов, где обстановка крайне тяжелая, это Самарская область. За неделю заболеваемость выросла на сорок процентов. Сегодня в регион прилетает делегация Минздрава, чтобы выяснить, какая помощь требуется врачам.

"Сейчас мы видим значительное отличие среди заболевших между вакцинированными и не вакцинированными. Вакцина реально помогает, она помогает не просто не заболеть, она помогает сохранить жизнь", - говорит главврач Чапаевской ЦГБ Николай Юрицин.

Кажется, это начинают понимать и в Дагестане. Традиционно аутсайдере по темпам вакцинации. В последний три дня - прорыв. Прививки сделали более 13 тысяч человек.

На Камчатку, в Псков, Хакасию, Тулу и Коми на помощь врачам на этой неделе отправится еще один медицинский отряд Минобороны. В его составе полторы тысячи специалистов.

В Ульяновскую область военные доставляют сжиженный кислород. Крайне необходимый для поддержания пациентов, которые находятся под аппаратами ИВЛ. Всего за последние дни подразделения Минобороны в 10 регионах передали клиникам 26 тонн этого газа.

Тимур Абдуллаев, Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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