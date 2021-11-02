Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал редкие кадры с тигрицей

На видео животное исследует пещеру

Опубликованы редкие кадры из национального парка "Земля леопарда". В объектив видеоловушек попала амурская тигрица, причем хищницу удалось заснять сразу с нескольких ракурсов.

Животное исследует пещеру - пролезает внутрь, тщательно осматривает территорию вокруг. Потом что-то привлекает ее внимание наверху. Специалисты предполагают, что в будущем это место тигрица может использовать для выращивания потомства. Или для укрытия от непогоды. Ученые даже узнали самку по индивидуальному узору полос на шкуре. Хищнице около шести лет, впервые ее зарегистрировали в заповеднике еще котенком в 2016 году.

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