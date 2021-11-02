Сотни большегрузов застряли на российско-китайской границе

Водителям приходится жить в машинах

Транспортный коллапс на российско-китайской границе. Чтобы проехать через пункты пропуска, водители большегрузов вынуждены ждать по несколько недель. В основном, они везут древесину, но из-за долгого простоя товар начинает портиться. Компании несут многомиллионные потери. Дело в том, что китайские власти в связи с пандемией ввели новые правила и ограничили количество машин, которые за один день могут пересечь границу.

Последние три дня кабина большегруза практически стала для Евгения домом. Здесь готовит, здесь же и спит. Пройти границу и доставить груз в Китай надеялся сегодня, но не повезло.

Сейчас на границе с Китаем скопилось более 100 большегрузов. Водители, которые пройдут таможню в ближайшие пару дней, живут в машинах. Остальные оставляют прицепы с товаром и уезжают по домам. Когда подойдёт их очередь, неизвестно.

Для удобства водители сами разработали систему очередности. Каждый день перевозчики решают, кто и когда поедет. Говорят, в списке ожидания можно находиться больше месяца.

"Китайцы поставили определенные условия. В Китае нахождение водителей нежелательно, и они создали условия - что перевозчик приехал со своим прицепом, отстегнул его, выехал на российскую территорию и потом по звонку вернулся за свои прицепом. Такие условия китайцев", - рассказал Петр Куприянов, председатель профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края.

Все это связано с коронавирусными ограничениями. В итоге фура пересекает границу несколько раз, что создает дополнительную нагрузку на таможенный пункт. В прицепах - древесина. Это основной экспортируемый товар. Из-за долгого простоя пиломатериалы начинают портиться, из-за чего перевозчики теряют прибыль.

"Проветриваем, а то портится. Цвести начинает. Машины стоят месяцами с грузом", - заявил водитель большегруза Евгений Браун.

Ещё более серьезный транспортный коллапс - в Забайкалье. Здесь на границе в очереди стоят более полутора тысяч машин. В полном отсутствии бытовых условий водители живут месяцами. Периодически ситуация выходит из-под контроля. Каждый перевозчик пытается всеми способами быстрее оказаться в начале очереди.

"Какие-то дельцы на границе, без очереди проезжают таможенные пункты, а кто-то стоит месяц, а то и более", - сказал Владимир Матягин, президент Ассоциации грузоперевозчиков.

По словам экспертов, скопление фур на автомобильных погранпереходах связано с тем, что подорожала отправки грузов по морю. Увеличивается и количество перевозок в преддверии Нового года. Нагрузка на таможенные пункты значительно выросла. Сейчас власти ищут пути решения и ведут переговоры с Китаем.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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