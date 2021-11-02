Франция отсрочила введение санкции против Британии

Стороны попробуют решить давний спор о рыболовстве

Париж отложил введение санкций против Лондона, которые подготовил из-за разногласий об условиях рыболовства в Ла-Манше. Меры должны были вступить в силу сегодня.

Они предполагают ужесточение правил ввоза товаров из королевства, запрет на выгрузку морепродуктов во французских портах и ограничения в сфере энергетики. Но страны решили продолжить переговоры, поэтому Пятая республика согласилась подождать с санкциями.

Давний спор о рыболовстве в районе британского острова Джерси недавно разгорелся с новой силой. Французские моряки получили от Лондона всего 200 лицензий на лов в этих водах - вдвое меньше, чем рассчитывали. В четверг представители обеих сторон встретятся в Париже и попробуют договориться.

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