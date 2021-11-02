ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

14:05
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Политик проходит по делу о госизмене

Украинскому политику Виктору Медведчуку сегодня избрали новую меру пресечения в виде личных обязательств. Киевский районный суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

С этого дня лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" должен являться по вызову к следователю и не имеет права покидать украинскую столицу. Ранее он находился под домашним арестом.

Депутат проходит главным подозреваемым по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Новое решение суда Медведчук назвал безосновательным. Он заявил, что дело против него сфальсифицировано СБУ и является примером политических репрессий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Виктор Медведчук в суде
Виктор Медведчук в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.