Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

Политик проходит по делу о госизмене
Украинскому политику Виктору Медведчуку сегодня избрали новую меру пресечения в виде личных обязательств. Киевский районный суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.
С этого дня лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" должен являться по вызову к следователю и не имеет права покидать украинскую столицу. Ранее он находился под домашним арестом.
Депутат проходит главным подозреваемым по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Новое решение суда Медведчук назвал безосновательным. Он заявил, что дело против него сфальсифицировано СБУ и является примером политических репрессий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram