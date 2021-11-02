Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

Политик проходит по делу о госизмене

Украинскому политику Виктору Медведчуку сегодня избрали новую меру пресечения в виде личных обязательств. Киевский районный суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

С этого дня лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" должен являться по вызову к следователю и не имеет права покидать украинскую столицу. Ранее он находился под домашним арестом.

Депутат проходит главным подозреваемым по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Новое решение суда Медведчук назвал безосновательным. Он заявил, что дело против него сфальсифицировано СБУ и является примером политических репрессий.

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