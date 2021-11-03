Российские и сирийские летчики провели большие совместные учения

Полеты проходили на легендарных Су-24

Военные лётчики России и Сирии провели большие совместные учения. Полёты проходили на легендарных Су-24. В годы войны во многом благодаря этим бомбардировщикам множество сирийских городов было освобождено от террористов. Сегодня в распоряжении пилотов - самые передовые технические средства.

- Вот сюда однажды попал снаряд зенитки, осколки. И левый двигатель вышел из строя. У меня тогда получилось добраться до аэродрома и посадить машину на одном только правом.

От штурмана-выпускника летного училища до командира экипажа - все 22 года своей военной карьеры полковник Райд Умбарак прослужил на одном Су-24. В воздухе они как одно целое. На земле перед каждым вылетом, а всего их были тысячи - тщательная подготовка и внимательный осмотр боевой машины.

"Я уверен в этом самолете как в себе самом, он стал мне совсем родным. Очень хотелось бы, чтобы его модернизировали, он нуждается в этом", - заявил командир экипажа Су-24, полковник ВВС Сирии Райд Умбарак.

Почти всю войну в одной кабине с полковником Умбараком - подполковник Хасан. Он также любит эту машину, которая уже стала легендой в сирийских ВВС.

"Этот самолет работал очень напряженно весь военный период - ночью и днем. Особенно первые пять лет с 2014 по 2019 год. Очень жесткий режим", - рассказал Махмуд Хасан, второй пилот, подполковник ВВС Сирии.

Через считанные минуты - взлет. Сегодня перед экипажем стоит задача нанести бомбовый удар по условным позициям боевиков. Наведение на цель обеспечивает разведка. Используются самые современные технические средства - данные поступают со спутников и беспилотников.

"Совместная работа российской авиации и сирийской позволила существенно повысить уровень подготовки летного состава к выполнению специальных задач. Отработать и усовершенствовать тактические приемы поражения наземных объектов при совместных действиях авиации", - заявил : Артем Егоров, представитель ВКС России.

С полигона доносится разрыв авиабомб. Задание выполнено успешно. Пара "Су-24" возвращается на недавно отремонтированный аэродром "Тифор". Первым делом - снова осмотр техники.

"С этим самолетом я работаю 18 лет. Слава Всевышнему, знаю его от и до. Прекрасная машина. Это самая первая модификация. Весь срок службы каждые 50 часов налета делаем техинспекцию. И он никогда нас не подводил", - рассказал Ради Муса, инженер, подполковник ВВС Сирии.

Летчики обеих машин довольны. Техника отработала отлично, взаимодействие - на высоте.

- Так гораздо легче доставать цели. Когда вылет хорошо подготовлен и в воздухе работают беспилотники объективного контроля, работа очень эффективна.

Именно авиация стала решающим фактором в победе над террористами в Сирии. Теперь полученный боевой опыт используется во время тренировок.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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