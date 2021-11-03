В США провалилась радикальная реформа полиции

Копов предлагали переименовать в "офицеров мира"

Самую радикальную в США реформу правоохранительной системы решили провести в Миннеаполисе. Именно там полтора года назад во время ареста погиб темнокожий Джордж Флойд. Чтобы избежать подобных трагедий впредь, местные жители предложили упразднить полицию и провели референдум.

Исход голосования предсказать было сложно. Интрига сохранялась до последнего. Опросы показывали: сторонников радикальной полицейской реформы чуть больше, чем противников. Но карты авторам идеи могли спутать неопределившиеся. Их было много – 10%. Наглядная агитация по всему городу. Волонтёры, которые обошли едва ли не каждый дом. Организаторы референдума сделали всё возможное, чтобы перевес был в их пользу.

После гибели Джорджа Флойда Миннеаполис превратился в главный центр движения за реформу американской правоохранительной системы. Местным полицейским сократили финансирование. Но этого активистам показалось мало. Все последние месяцы в городе проходили многотысячные демонстрации. Участники заявляли: институт полиции полностью дискредитирован, его нужно упразднить. Взамен - создать новую структуру с психологами, наркологами и соцработниками. Они будут заниматься мелкими правонарушениями: разнимать драки, успокаивать хулиганов, помогать решать семейные конфликты. Копы, которых переименуют в "офицеров мира", тоже будут числиться в штате. Но их количество и нормы финансирования в проекте не прописали. Новомодную идею горячо поддержал городской совет.

"Голосуя "за", мы создаем реальную систему общественной безопасности, которая ставит на первое место потребности города. Она предполагает прозрачную систему контроля и отчётность. Потому что существующая модель не работает", - сказала ученый, журналист Жанэ Бейтс.

Но реформа многим показалась сомнительной и рискованной. Значительный процент афроамериканцев тоже принял её в штыки. Массовые увольнения полицейских - а штат сократился почти на треть - привели к всплеску преступности в Миннеаполисе. Резко выросло число убийств, уличных драк и угонов автомашин. За 9 месяцев этого года на улицах зафиксировано 20 тысяч выстрелов. Погромы, мародёрство и грабежи серьёзно ударили по кошельку местных бизнесменов. Тито Уилсон - темнокожий житель Миннеаполиса, владелец барбершопа. Он утверждает, что сам был свидетелем гибели афроамериканца, но голосовать решил против.

"Слишком многое на кону. За что голосовать? Какой-то странный социальный эксперимент. Что это за департамент общественной безопасности, в который мы просто должны поверить? Якобы он обеспечит порядок. Глупость!" – прокомментировал предприниматель Тито Уилсон.

В итоге реформа провалилась. Против высказались 56% жителей. Но остудит ли это пыл так называемых борцов с произволом полиции и что делать с разгулом криминала в Миннеаполисе, никто не знает.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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