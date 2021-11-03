В Приморье рыбаки поймали тунца весом 330 кг

Это самый большой экземпляр, который когда-либо видели в этих местах

В сети приморских рыбаков попался огромный тунец весом 330 килограммов. Это самый большой экземпляр, который когда-либо видели в этих местах. Тунец предпочитает теплые воды, но в последнее время хищника часто можно встретить в Южно-Курильском районе и Японском море. С чем это связано и как может повлиять на промысел?

Подробности смотрите в репортаже дальневосточного корреспондента "ТВ Центра" Ольги Скрипниковой.

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