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В Приморье рыбаки поймали тунца весом 330 кг

12:17
  • среда
  • 03 ноября 2021

Это самый большой экземпляр, который когда-либо видели в этих местах

В сети приморских рыбаков попался огромный тунец весом 330 килограммов. Это самый большой экземпляр, который когда-либо видели в этих местах. Тунец предпочитает теплые воды, но в последнее время хищника часто можно встретить в Южно-Курильском районе и Японском море. С чем это связано и как может повлиять на промысел?

Подробности смотрите в репортаже дальневосточного корреспондента "ТВ Центра" Ольги Скрипниковой.

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