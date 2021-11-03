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Мишустин предложил Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве

14:47
  • среда
  • 03 ноября 2021

Взаимодействие власти и научного сообщества продуктивно при разработке и реализации проектов

Реализацию стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые были утверждены по поручению президента, обсудил сегодня Михаил Мишустин с научным руководителем Высшей школы экономики Ярославом Кузьминым. Премьер предложил ему возглавить экспертный совет при правительстве. Как подчеркнул глава кабмина, взаимодействие представителей органов власти и научного сообщества весьма продуктивно при разработке и реализации проектов. И, как отметил Мишустин, важно, чтобы каждое принятое решение было эффективным на практике.

"Совсем недавно президент одобрил 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны, которые мы достаточно активно обсуждали с экспертным сообществом. Нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути - с начальных этапов разработки до уже практической реализации. Я говорю об обратной связи, о которой часто говорит президент. Нужно, чтобы то, как мы задумываем реализацию проектов, было адекватно тому, как видят это люди, для которых эти программы и проекты реализуются", - объяснил Мишустин.

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