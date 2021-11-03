Россия временно ограничивает экспорт азотных удобрений

Об этом сообщил глава кабмина

Правительство вводит временные ограничения на вывоз из страны азотных удобрений. Об этом в среду на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, эта мера поможет не допустить дефицита на внутреннем рынке и повышения цен на продовольствие. Глава кабмина подчеркнул, что ограничения на вывоз будут действовать лишь в течение полугода. Для азотных удобрений квота на экспорт составит чуть менее 6 миллионов тонн, а для сложных азотсодержащих видов подкормки ограничение будет на уровне немногим более пяти миллионов тонн, передает "ТВ Центр".

"Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может транслироваться и на Россию. В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышение цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", - заявил Мишустин.

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