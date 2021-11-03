В Петербурге поймали гонявших на огромной скорости стритрейсеров

Возбуждено дело

В Санкт-Петербурге задержали стритрейсеров, которые устроили заезды по городу со скоростью 300 километров в час. Троих водителей доставили в полицию, их автомобили на штрафстоянке. Еще четверым выписали штрафы.

Нарушители несколько дней назад устроили нелегальные гонки на Кольцевой автодороге, часть машин тогда заехала на дамбу через Финский залив и заблокировала там движение. В этот раз заезд попытались повторить.

В итоге полицейские остановили кортеж из шести дорогих иномарок. Их водителям выписали штрафы. Уголовное дело возбуждено по статье "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Наказание по этой статье, в частности, предусматривают штраф от 150 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

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