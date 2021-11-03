ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге поймали гонявших на огромной скорости стритрейсеров

22:25
  • среда
  • 03 ноября 2021

Возбуждено дело

В Санкт-Петербурге задержали стритрейсеров, которые устроили заезды по городу со скоростью 300 километров в час. Троих водителей доставили в полицию, их автомобили на штрафстоянке. Еще четверым выписали штрафы.

Нарушители несколько дней назад устроили нелегальные гонки на Кольцевой автодороге, часть машин тогда заехала на дамбу через Финский залив и заблокировала там движение. В этот раз заезд попытались повторить.

В итоге полицейские остановили кортеж из шести дорогих иномарок. Их водителям выписали штрафы. Уголовное дело возбуждено по статье "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Наказание по этой статье, в частности, предусматривают штраф от 150 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Полиция задержала стритрейсеров
Полиция задержала стритрейсеров
Регистрация скорости автомобиля радаром
Регистрация скорости автомобиля радаром
Полиция задержала стритрейсеров
Полиция задержала стритрейсеров
Полиция задержала стритрейсеров
Полиция задержала стритрейсеров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.