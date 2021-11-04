Пройдет множество мероприятий

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учреждён в память о событиях 1612 года. Тогда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По всей стране сегодня - концерты, выставки и мастер-классы. Правда, из-за пандемии большая часть пройдёт в онлайн-формате, сообщает "ТВ Центр".

Во Владивостоке праздник уже в самом разгаре. В торжественном строю - моряки Тихоокеанского флота. Утром на всех кораблях под звуки гимна подняли государственные и Андреевские флаги.

Праздник отмечают и на орбите. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров одними из первых поздравили россиян с Днём народного единства.

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