ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия отмечает День народного единства

10:22
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Пройдет множество мероприятий

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учреждён в память о событиях 1612 года. Тогда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По всей стране сегодня - концерты, выставки и мастер-классы. Правда, из-за пандемии большая часть пройдёт в онлайн-формате, сообщает "ТВ Центр".

Во Владивостоке праздник уже в самом разгаре. В торжественном строю - моряки Тихоокеанского флота. Утром на всех кораблях под звуки гимна подняли государственные и Андреевские флаги.

Праздник отмечают и на орбите. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров одними из первых поздравили россиян с Днём народного единства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
День народного единства
День народного единства
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.