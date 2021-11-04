Метель и сугробы: в Сибирь пришла зима

Погода резко испортирлась

Снегопады обрушились сразу на несколько регионов Сибири. В Иркутске - сильная метель. На улицах - сугробы. Сложная ситуация на трассах - гололёд, заносы, множество ДТП и заторы, сообщает "ТВ Центр".

Массовая авария попала в объектив видеорегистратора - водитель внедорожника не справился с управлением на скользкой дороге и автомобиль один за другим врезается в припаркованные машины. Автолюбителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не выезжать с летней резиной.

Настоящая зима пришла и в Новосибирск. Город засыпало снегом. К тому же, началось резкое похолодание - до минус 13 градусов. По прогнозам, уже к концу недели температура вновь поднимется выше нуля.

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