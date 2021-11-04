Противостояние между США и Ираном в Оманском заливе попало на видео

Опубликована запись с якобы захватом танкера

Тегеран предотвратил попытку США перехватить иранскую нефть в Оманском заливе. Американские военные остановили танкер Исламской республики и хотели переправить сырьё на другое судно. Инцидент произошёл на фоне новостей о возобновлении диалога по ядерной сделке, прерванного полгода назад. В преддверие этого события Вашингтон усиливает давление на Иран.

Это видео опубликовала государственная телерадиокомпания Исламской республики. В трактовке ее журналистов, американцы попытались захватить танкер, перевозивший иранскую нефть. В ролике видны маневры двух кораблей, нескольких катеров и вертолетов США и Ирана. Слышны переговоры моряков и настойчивые требования к противнику покинуть данные воды.

По официальной версии Тегерана, американцы буквально преследовали танкер. И только слаженные действия ВМС Корпуса стражей Исламской революции смогли их остановить. На кадрах видно: иранские военные направляют на пиратов, действующих под звездно-полосатым флагом, крупнокалиберные пулеметы.

Инцидент произошел еще 24 октября. Однако с обнародованием торопиться не стали. Придержали к празднику - Национальному дню протеста против глобального высокомерия. 42 года назад в столице было захвачено посольство США, сотрудников взяли в заложники. Вашингтон считает это терактом, Тегеран - днем освобождения из-под американского влияния и обретения суверенитета. Праздновать любят бурно - сжигая флаги и демонстрируя свою военную мощь.

Опубликованное видео с якобы захватом танкера сопровождается воинственной музыкой. Видимо, чтобы подчеркнуть решимость иранцев. Пентагон отверг все обвинения в пиратстве, назвав их нелепыми. И пошел в медийную контратаку. Информагентство Associated Press со штаб-квартирой в Нью-Йорке, ссылаясь на неназванные официальные лица, выступило с утверждением: силы корпуса Стражей Исламской революции удерживают танкер, следовавший под флагом Вьетнама.

Все это происходит на фоне возобновления переговоров по иранской ядерной сделке. Она завершена почти на 90 процентов. Открытым остается вопрос об исполнении Вашингтоном своих обязательств по снятию санкций с Ирана. Но пока со стороны Белого дома - одни лишь угрозы.

Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций с Ирана намечен на 29 ноября. Москва выступает категорически против каких-либо изменений договоренностей, с таким трудом достигнутых усилиями целого ряда стран в 2015 году. Сделку саботируют США. Выйдя из нее в одностороннем порядке и продолжая давить Иран санкциями.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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