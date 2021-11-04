Коронавирусом в России заболели еще 40217 человек

За последние сутки подтверждено 1195 смертей от ковида

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 40 тысяч 217 новых случаев коронавируса. В том числе в Москве - 6 тысяч 305, Московской области - 2 тысячи 732 случая.

Скончались за сутки 1195 человек, выздоровели 31928 заболевших, сообщает АГН "Москва".

За весь период пандемии в стране выявлено 8673860 случая инфекции. Умерли 243 тысячи 255 человек. Выздоровели 7477366 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram