В Германии выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

За сутки - больше 37 тысяч человек

В Европе ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается.

В Германии врачи предупредили об угрозе коллапса системы здравоохранения. В стране фиксируют антирекорды - ежедневно заболевают более 30 тысяч человек. Больницы переполнены, персонала катастрофически не хватает. По прогнозам германского Общества интенсивной терапии и неотложной медицины, врачи не смогут долго работать в таких условиях. Согласно последнему опросу, уже в ближайшие 12 месяцев до трети всего медперсонала ФРГ планирует уволиться.

Растут темпы распространения вируса и в Латвии. Накануне сейм республики разрешил работодателям увольнять сотрудников, которые отказываются прививаться. Указ передали на рассмотрение президенту.

Тем временем, управление по охране труда США обязало все крупные американские компании до 4 января вакцинировать сотрудников. Речь идёт об организациях, где работают более 100 человек.

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