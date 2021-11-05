На сирийский остров Арвад начали поставлять российские детали для лодок

У острова богатая история

На сирийский остров Арвад теперь поставляют российские промышленные детали для производства лодок. Изготовление небольших судов - один из традиционных промыслов местных жителей. Этим ремеслом они занимаются уже несколько тысяч лет. И сейчас, когда в республике восстанавливается мирная жизнь, остров с богатой историей вновь притягивает туристов.

Размером всего лишь 500 на 800 метров - этот кусочек суши хорошо виден с берега неподалеку от сирийского Тартуса. На морском такси, как его здесь называют, до острова Арвад - не более 20 минут. Но только если нет сильного шторма.

Феномен Арвада формировался веками. Казалось бы, зачем селиться на крошечном острове, если рядом обширная и плодородная суша? Но вот уже сотни лет местные жители называют Арвад прибежищем. Еще во втором тысячелетии до нашей эры здесь был основан один из самых древних северных финикийских городов. Торговля, судостроительство, чеканка монет, а затем, в 13 веке, сюда пришли тамплиеры. Построили крепость, только былого величия Арвада сохранить не смогли. Но и сегодня цитадель возвышается посреди острова и притягивает многочисленных туристов.

"При мусульманах крепость была мечетью, при французских колонизаторах - тюрьмой, они сажали сюда сирийских повстанцев. Теперь здесь музей - в помещениях собраны экспонаты, найденные на острове. Во все времена здесь велась торговля, Это был перевалочный пункт, который связывал многие страны", - говорит смотритель музея Арвад Раиф Хаса Амин.

Но наступили новые времена и теперь большинство товаров везут на остров с суши, в основном из Тартуса.

"Моё окно разбили, и чтобы заменить стекло, пришлось везти раму в Тартус. Купить даже самое необходимое можно только на побережье", - говорит Ахмед Рахум.

Торгуют здесь теперь только продуктами и сувенирами. А из традиционных промыслов - рыбная ловля, изготовление сетей и лодок. Небольшие суда здесь делали издревле и продавали по всему Средиземноморью.

Любопытный факт: среди деталей, которые делают практически вручную, в последнее время появились изготовленные в промышленных условиях в России.

"В основном это детали, которые тяжело сделать самим, а у вас их делают на станках, поэтому они получаются существенно дешевле", - говорит Надер Баль-Уин.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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