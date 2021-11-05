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В Москве стартовал эксперимент по имитации полета на Луну

11:54
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Шесть человек проведут в имитаторе космического корабля 240 дней

240 дней на Луне, не покидая Землю. В Москве стартовал уникальный эксперимент, который моделирует настоящий полет к спутнику нашей планеты. В команде 6 добровольцев из России, США и Объединённых Арабских Эмиратов, и все время они проведут в полной изоляции в специальном комплексе.

Металлический люк закрывает командир миссии Олег Блинов. С помощью камер наблюдения видно, как участники программы сразу же начинают выполнять первое задание. 

"Это, действительно, совершенно уникальный эксперимент, который проводится в интересах пилотируемой космонавтики. В интересах освоения Дальнего космоса. Всего запланировано проведение более 70 экспериментов по различным направлениям, таким как психология, психофизиология, физиология, санитарная гигиена", - сообщил исполнительный директор проекта SIRIUS-2021 Сергей Пономарев.

В составе экипажа трое россиян: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач Виктория Кириченко, исследователь Екатерина Карякина. Американка Эшли Ковальски – бортинженер миссии, ее соотечественник Уильям Браун – испытатель, еще один исследователь - Омар Аль Амери из Объединенных Арабских Эмиратов. До начала эксперимента они прошли отбор, медобследование и совместную подготовку. Не отрываясь от Земли, участники лунной программы будут испытывать сверхнагрузки, как при полете в космос.

8 месяцев расписаны по минутам. Сначала вывод корабля на околоземную орбиту. Через два дня экипаж "стыкуется"  межпланетным комплексом, а затем берет курс на спутник Земли. И уже там совершает три высадки на поверхность группами по четыре человека. В шлемах, имитирующих виртуальную реальность, предстоит брать пробы реголита, и управлять моделью лунного ровера. Общение с центром управления только по аудиосвязи.

С родными и близкими члены экипажа смогут переписываться по электронной почте. Меню как у космонавтов на МКС. Свободное время тоже предусмотрено: кто-то взял с собой книги, шахматы, вместе договорились учить арабский язык.

"Я буду очень тщательно документировать все, что происходит внутри герметичного объекта, события, эксперименты и тот опыт, который мы получаем во время персональных отношений", - говорит бортинженер международного экипажа SIRIUS-2021 Эшли Ковальски.

На 237-е сутки экипаж должен начать 3-дневный полет с окололунной орбиты на Землю.

Представители стран-участниц программы надеются, что опыт добровольцев поможет человеку в реальности ступить на лунную поверхность в течение ближайших 10 лет.

Егор Киселёв, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
Луна
Луна
Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
Добровольцы проекта SIRIUS
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