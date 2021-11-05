Ситуация с коронавирусом в России: регионы усиливают ограничения

За сутки в России выявили больше 40 тысяч заболевших

За минувшие сутки в России выявили более сорока тысяч новых случаев коронавируса. Об усилении ограничений объявили сразу несколько регионов. В Приморье QR-код теперь понадобится для посещения парикмахерских, спа-салонов и при заселении в гостиницу. А в Удмуртии продлили запрет на работу театров, кино, детских игровых и фуд-кортов. Соблюдение санитарных норм проверяют в ходе рейдов.

Почти 10 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте выявлено в Москве с 28 октября, когда в городе начались нерабочие дни. Контролеры дежурят на всех станциях метро. Проскользнуть мимо не получится. При виде сотрудников полиции маска находится практически у всех. Вот только надевать ее следует перед входом в метро, а не завершая поездку. Проверки в автобусах и трамваях. Здесь в нерабочие дни пассажиров немного. Но это не повод пренебрегать требованиям безопасности.

"Если пассажир был с приспущенной маской, мы обязаны предупредить, поправить маску. Если он нас игнорирует, мы составляем постановление об административном правонарушении. Сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей", - рассказывает Инспектор "ГКУ Организатор перевозок" Владимир Койотов.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, многие регионы продлевают режим "нерабочих дней". В Смоленской области до 10 ноября включительно. В Курской и Челябинской - до 12. В Томской области вынужденные выходные закончатся лишь 15 ноября. И почти во всех субъектах вводят дополнительные ограничения. В Приморье QR-код теперь понадобится, чтобы посетить торговый центр или салон красоты.

В Татарстане запрет на проведение массовых мероприятий продолжит действовать до улучшения обстановки. Усилен контроль за соблюдением эпидемиологических норм в общественных местах. И это дает результат.

Правительство страны продлило до конца года программу розыгрышей денежных призов среди вакцинированных от ковида. Благодаря дополнительным тиражам 2 тысячи человек получат по 100 тысяч рублей. Это должно стимулировать прививочную кампанию. Самыми ответственным в этом плане оказались военные. На Тихоокеанском флоте около 70% личного состава уже прошли плановую ревакцинацию. Здесь прививают и гражданский персонал.

Военные медики сейчас на передовой борьбы с пандемией. В Пушкинском многофункциональном медицинском центре, пациенты проходят полное обследование с помощью самого современного оборудования. Стационар рассчитан на 60 коек. Мест почти не осталось. Врачи отмечают, что почти все тяжелые больные без прививок.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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