В России закончились ковикулы

Режим нерабочих дней продлили только пять регионов

Сегодня для большинства россиян началась обычная рабочая неделя - ковидные каникулы ("ковикулы") закончились. И только в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях региональные власти решили продлить режим длинных выходных, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Там рассчитывают, что это поможет снизить число заболевших из-за сокращения контактов между людьми, а также нагрузку на медицинские учреждения. В большинстве субъектов сохраняются эпидограничения. В Красноярском крае несовершеннолетним запретили посещать торговые центры и кафе без взрослых. В Иркутской области школьные каникулы продлены ещё на неделю.

Москва и область, а так же Санкт-Петербург смогли за нерабочие дни стабилизировать ситуацию. Но полный эффект от вынужденных каникул будет ощутим в конце следующей недели. Вместе с тем, столица, хоть и возвращается к обычному режиму, но с сохранением эпидограничений.

Проверки соблюдения всех необходимых санитарных требований продолжаются. Одна из них прошла в Измайловском парке на востоке мегаполиса. В столице сохраняется домашний режим для невакцинированных и имеющих хронические заболевания горожан старше 60 лет. В театры и музеи можно будет попасть только при наличии QR-кода. Москвичам, находящимся на самоизоляции, помогают около 7 тысяч соцработников. К профспециалистам присоединились и волонтеры. Мэр города выразил надежду, что общественное движение "Мы вместе" продолжит оказывать помощь жителям и после пандемии.

Для гражданских медиков огромным подспорьем стали их коллеги в погонах. Делятся своими запасами кислорода и кадрами. В 6 регионах в период вынужденных каникул военный медперсонал перешел на круглосуточное дежурство в ковидных стационарах, в усиленном режиме работали и прививочные кабинеты. Военные врачи нарастили оснащение своих госпиталей медсредствами и дополнительными поставками "Спутника-V" и "Ковивака". В рядах Минобороны идет ревакцинация.

За неделю уровень коллективного иммунитета по стране увеличился до 48%. Но и этого недостаточно. На Ставрополье школьники и студенты ближайшие 7 дней будут учиться дистанционно. В Тамбове каникулы для среднего образовательного звена закончатся только 14 ноября. Для учащихся младших классов создадут группы дневного пребывания. В Белгородской области всю следующую неделю QR-коды будут требовать практически во всех организациях сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

А вот как некоторые граждане саботируют исполнение магазинами предписанных властями ограничений. В Нижнекамске некие дамы решили, что они лучше знают, нужны QR-коды при входе в торговый центр или нет.

В Европе с подобными ковид-диссидентами особо не церемонятся. У полицейских ограниченный, но весомый набор аргументов: резиновые дубинки, слезоточивый газ и водометы. В Лейпциге массовые протесты вплоть до столкновений вызваны решением властей ввести ковид-сертификаты для посещения ресторанов, фитнес-клубов и салонов красоты.

На севере Италии тоже бунтуют против паспортов о вакцинации. В Париже саботируют обязательную иммунизацию детей. В Гааге поводом для массовых выступлений стали новые ограничения. Однако, как показывают действия властей и полиции в европейских странах, свобода одних не делать прививку заканчивается ровно там, где начинается право других на безопасное безковидное будущее.

Лилия Акиньшина, Тимур Абдуллаев, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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