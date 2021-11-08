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Уничтоживший кафе в казахстанском Актау взрыв попал на видео

08:46
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Причиной взрыва могла стать утечка газа

Мощный взрыв прогремел в одном из кафе казахстанского города Актау. В результате двухэтажное здание оказалось полностью разрушенным.

На кадрах с места происшествия видно, как обломки падают на машины и проезжую часть. В экстренных службах заявили, что радиус поражения составил около 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

ЧП произошло, когда кафе уже было закрыто. На месте продолжают работать около 60 спасателей, кинологи и спецтехника. Идёт разбор завалов. Возможной причиной взрыва стала утечка газа.

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