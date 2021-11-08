В сирийских провинциях Хама и Тартус закрылись лагеря для беженцев

Это произошло при поддержке российских военных

В сирийских провинциях Хама и Тартус закрывают лагеря для беженцев. При содействии российского Центра по примирению людей расселяют в специально подготовленное для них жильё. Пункты временного размещения располагались на базе школ. Теперь там смогут возобновить занятия.

Абдель Карим последние шесть лет прожил в крошечной комнате. И не один, а с семьей, в которой 10 человек, - беженцев из Идлиба, их приютили в центре размещения, который организовали в одной из школ города Хама. В помещениях, переоборудованных из учебных классов, здесь жили более 300 человек, многие их которых дети.

В семье Абдель Карима - восемь детей. Трое из них родились уже здесь, в изгнании, на которое их в собственной стране обрекли боевики.

Семья Аллужей покидает центр размещения одной из последних. Квартиру им выделили при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон. Особенно рады девочки - деловито собирают вещи и делятся впечатлениями.

Российские военные загружают вещи большой семьи в автобус и провожают к новому месту жительства. Еще один центр размещения беженцев официально закрыт.

"Это последняя семья, которая покинула лагерь беженцев в провинции Хама. Событие особенно знаменательна тем, что это 30 лагерь, закрытый на территории Сирии. Работа по дальнейшему закрытию будет продолжена совместно с сирийскими правительством и российскими вооруженными силами", - говорит представитель центра по примирению враждующих сторон Владимир Морозов.

Теперь в эту школу снова вернутся ученики. До войны здесь их было более полутора тысяч. Своей очереди для возобновления занятий после расселения беженцев ждут еще десятки школ по всей Сирии. А вот в провинции Тартус эта проблема уже полностью решена. Последним расселенным центром размещения стал стадион в районе Хамидия.

"Здесь проживало более 200 семей. После того, как войска освободили эти районы, местные жители вернулись в родные места. Мы очень благодарны российскому народу и президенту России", - говорит шейх Маруф Аль-Жадуа.

"Мы официально закрыли совместно с сирийской стороной лагерь беженцев Хамидия, это провинция Тартус. Это очень знаковое мероприятие. В провинции Тартус нет ни одного лагеря беженцев", - заявил начальник центра примирения враждующих сторон, генерал-майор Игорь Смолин.

Совместная работа представителей Сирии и России по возвращению беженцев в свои дома не прекращается. В самое ближайшее время родные стены заново начнут обживать еще сотни семей.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram