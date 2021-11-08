ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы высказались против переизбрания Байдена

11:53
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Рейтинг президента побил новый антирекорд

Американцы ждут перемен. Рейтинг президента США Джо Байдена побил новый антирекорд, а масштабный соцопрос показал, что большинство граждан против выдвижения хозяина Белого дома на второй срок. Его предшественника Дональда Трампа в Овальном кабинете, как выяснилось, тоже не ждут. Пока в стране нет эффективных руководителей, всё более очевидным становится кризис власти. Который проявляется в самых разных сферах.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
Капитолий
Капитолий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.