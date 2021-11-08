Американцы высказались против переизбрания Байдена

Рейтинг президента побил новый антирекорд

Американцы ждут перемен. Рейтинг президента США Джо Байдена побил новый антирекорд, а масштабный соцопрос показал, что большинство граждан против выдвижения хозяина Белого дома на второй срок. Его предшественника Дональда Трампа в Овальном кабинете, как выяснилось, тоже не ждут. Пока в стране нет эффективных руководителей, всё более очевидным становится кризис власти. Который проявляется в самых разных сферах.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной (см. видео).

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