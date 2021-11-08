Греческие врачи попались на афере с вакциной

Они брали деньги с антиваксеров, но вводили им вакцину вместо физраствора

Резкий рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Европе. Максимальные недельные показатели выявили в Германии. В стране готовятся принять более серьёзные ограничительные меры. Массовые акции протеста ковид-диссидентов проходят в Италии. А в Греции разгорелся скандал из-за антипрививочников и врачей, которые пошли на афёру.

Переполненные больницы и временные госпитали, нехватка медперсонала и отсутствие надежд на улучшение в ближайшей перспективе. Так называемая "четвертая волна" пандемии в Германии уже стала самой масштабной по числу заражений и летальных исходов. С каждым днём количество пациентов растёт. В некоторых землях их уже не принимают – отправляют в соседние регионы. Причина, по мнению медиков, в агрессивном штамме "дельта" и наступлении холодов. И это при том, что две трети населения страны уже привиты. После совещания министров здравоохранения всех федеральных земель граждан предупредили: ближайшие недели будут трудными. Единственный выход видят теперь в повторной вакцинации.

"Ситуация в Германии остаётся очень серьёзной и даже становится хуже. Важно донести до людей мысль о необходимости всеобщей повторной вакцинации через шесть месяцев после первой", - говорит министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек.

"Повторная вакцинация должна стать правилом, а не исключением. В первую очередь, это касается пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, медицинского персонала", - заявил министр здравоохранения Германии Ейнс Шпан.

Первоочередной задачей считают и вакцинацию детей. Препарат для несовершеннолетних уже готов и может быть одобрен европейским регулятором к середине декабря.

Такие же планы озвучили и в правительстве Италии. Впрочем, там инициатива грозит столкнуться с серьёзным сопротивлением. Введение обязательных сертификатов для посещения общественных мест, поездок на транспорте и даже для доступа на работу вызвало волну возмущения. Массовые протесты прошли в Милане, Турине, Падуе, Неаполе.

В Триесте манифестация переросла в столкновения с полицией. Правоохранители применили силу. Задержаны десятки человек.

Схожие меры действуют и в Греции. Результат отрицательного теста или справку о прививке с субботы требуют везде. И многие этим недовольны. Однако тактика митингов результатов не принесла. И наиболее предприимчивые граждане стали массово платить врачам, чтобы те вместо вакцины, вводили им физраствор. Но правда всплыла наружу. А пикантность скандалу придала хитрость медиков. Которые брали с пациентов-антипрививочников по 400 евро, но из страха потерять работу всё-таки на всякий случай кололи им вакцину Pfizer.

Кирилл Парменов, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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