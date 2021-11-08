Как в Боткинской больнице Москвы спасают пациентов с инсультом

В инсультную сеть столицы входят 12 центров

В Москве уже несколько лет успешно работает инсультная сеть. Она выстроена так, чтобы максимально сократить время между поступлением пациента, обследованием и срочной операцией. С этого года к системе подключены уже 12 стационаров, один из которых - в Боткинской больнице. Как работает отделение и почему при инсульте так важна правильная реакция близких.

Тамара Коханова пока с трудом передвигается. Твёрдо стоит на ногах, хотя без помощи врачей справиться сложно. Вот уже 2 недели после приступа Тамара Ивановна в руках медиков. Сама пациентка до сих пор не осознала, что перенесла инсульт.

"Ничего абсолютно не чувствовала - что случилось, только слышу: разговор идет, что "ей повезло", а что повезло - я отключилась и не знаю, в чем мне повезло", - говорит Коханова.

Настоящее везение - правильная реакция близких. Спасти человека можно в первые 6 часов. Родственники вовремя вызвали скорую. Скорая еще в пути, а врачи уже готовятся к обследованию. Счет идет на минуты. Логистика приемного отделения в Боткинской больнице выстроена так, чтобы максимально сократить время от поступления пациента с подозрением на инсульт до удаления тромба.

"Видеосъемка" сосудистой сети позволяет понять, насколько серьезны повреждения тканей. В зависимости от этого назначается тромболитическая терапия или техническое удаление тромба. Главное - вовремя раскрыть просвет сосудов и обеспечить нормальный кровоток в организме пациента. Тромбы в артерии головного мозга захватывают и извлекают с помощью так называемой одномоментной тромбаспирации.

"Еще 5-6 лет назад таких процедур не было на самом деле, однако развитие технологий, плюс появление нового инструментария позволяет успешно проводить такие рентгенэндоваскулярные малотравматичные - через прокол в бедренной артерии - манипуляции пациентам с наиболее тяжелой патологией", - рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Боткинской больницы, врач-рентгенохирург Александр Араблинский.

И это - огромный прорыв в лечении сердечнососудистых заболеваний, которые до сих пор являлись основной причиной смертности. Сегодня таких пациентов все чаще удается спасти. Главное, его вовремя распознать.

"У молодых это, допустим, какие-то головные боли. Мигренозные приступы, связанные с какими-то перенапряжениями или с какими-то зрительными нарушениями. Обычный человек это замечает, а у всех популяций искать инсульт - тоже неправильно, бояться тоже, если нет оснований, нет никакого смысла", - говорит заведующая неврологическим отделением Боткинской больницы, врач-невролог Наталья Кривошеева.

Немаловажный фактор - наследственность. Но в зоне риска и пациенты с хроническим заболеваниями - гипертоники, люди с сахарным диабетом и атеросклерозом. С 2018 года хирургические методы лечения сосудистых заболеваний вошли в систему Обязательного медицинского страхования. В Москве, к примеру, выстроена целая сеть центров, в которые направляются такие пациенты из районных поликлиник. Один из них - в Боткинской больнице.

Елена Сахно, Роман Лагунов, Станислав Соколов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram