Отбор проходят не все: как тренируются собаки-спасатели

Собакам предъявляют высокие требования

25 человек вытащили из беды с начала этого года специалисты кинологической службы московского пожарно-спасательного центра. Оперативно обнаружить пострадавших помогли собаки. Эти бойцы трудностей не боятся и перед преградами не отступают. Правда, попасть в отряд может не каждое животное.

Если нет боевых выездов, то день у московских кинологов-спасателей чаще всего начинается с учений. Самое сложное – договориться, кто на этот раз будет прятаться в лесу. Ведь неизвестно, сколько времени понадобится собаке, чтобы найти как будто бы заблудившегося человека. На этот раз по легенде мужчина ушел в лес и потерял сознание.

Сколько придется лежать на земле - неизвестно. Ситуации придумывают максимально сложные. Перед тем, как дать собаке команду, кинологи вместе со спасателями изучают местность и ветер. Важно, чтобы он дул на собаку. Так ей будет легче работать.

Для собак поиск - не только серьезная работа, но и возможность получить награду за труд. Для кого-то важно поесть. Голландская овчарка Брунгильда любит поиграть.

Только в этом году служебные собаки помогли спасти 25 человек. Благодаря чуткому обонянию они могут находить пострадавших под завалами при обрушении конструкций. И в лесу. Случаи бывают самые разные. В поиске пропавшего важна слаженная работа собаки и человека. Они должны понимать друг друга с полуслова.

"Проходит экзамены не просто собака, а связка "собака с кинологом". Даже если работают 2 кинолога и одна собака, каждый из них будет отдельно проходить экзамен", - говорит спасатель 1 класса пожарно-спасательного центра Москвы Евгений Иванов.

К поисково-спасательной работе щенков начинают готовить уже с 2 -3 месяцев. Австралийская овчарка Никки в строю уже 8 лет. Все команды на послушание и ловкость знает безупречно, но продолжает отрабатывать свое мастерство.

Подготовить к поиску людей по запаху гораздо сложнее. В отличие от следовых собак, спасательным не дается образец, они ищут просто человека, а потом анализируют, что он делает. Ходит, сидит или лежит. И дает сигнал своему хозяину.

"Возможно, я буду где-то далеко. А она там метров за 100 учуяла. И мне нужно идти долго, перелезать через буреломы и еще что-то. То есть я могу идти долго. Все это время собака должна лаять", - говорит спасатель-кинолог пожарно-спасательного центра Москвы Ирина Осипова.

Но самое сложное в такой работе - найти для учебы и тренировки статистов. Тех, кто будет лежать в лесу и ждать, когда собака их найдет. Ведь работать каждый раз нужно с разными запахами. Поэтому волонтерам здесь всегда рады.

Екатерина Гоголева, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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