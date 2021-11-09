В Пушкинском музее открылась выставка "Бывают странные сближенья..."

Куратор - Жан-Юбер Мартен

В Москве, в Пушкинском музее открылась выставка, которая разрушит все стереотипы и смешает все жанры. Название говорит само за себя - "Бывают странные сближенья".

Всемирно известный куратор Жан-Юбер Мартен решился на явную провокацию: работы классиков живописи он представил вместе с полотнами современных авторов, добавив предметы, казалось бы, не имеющие никакого отношения к художественному творчеству.

Но это не хаос, а тщательно продуманный план. Экспонаты расположены строго по темам, и зритель невольно начинает обращать внимание на детали, по-новому оценивая произведения художников.

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