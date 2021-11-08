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Москва возвращается к привычному ритму после "ковидных каникул"

15:09
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась

Сегодня москвичи вышли на работу после вынужденных выходных, которые были объявлены в связи с пандемией коронавируса. Однако в городе продолжают действовать ограничения.

На входе – термометрия, в здании масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Пусть и частично, но столичные вузы вернулись к очной форме работы. Недостатки онлайн-обучения особенно остро ощутили студенты, у которых много лабораторных практикумов.

После  перерыва в столице открылись библиотеки, фитнес-клубы, кинотеатры, развлекательные торговые и центры, магазины непродовольственных товаров. Владельцы кафе и ресторанов убрали со столов ограничительные ленты и готовы накормить посетителей в заведениях.

Динамика и количество выявленных больных, и пациентов с тяжелой формой инфекции  стабилизировалась, заявил Сергей Собянин. Поэтому каникулы столичные власти решили не продлять. Впрочем, это не повод для потери бдительности.

В общественных местах и на транспорте сохраняется обязательный масочный режим, объясняют контролеры. Но справочную информацию пассажиры получают, пока им выписывают постановление. Только в октябре в метро и наземном транспорте оштрафовали более 50 тысяч человек. За полторы недели каникул – 16 тысяч постановлений.

Посещение  столичных музеев и театров все еще только при наличии QR-кода. Предприятия и организации обязаны держать 30% сотрудников на удалёнке. Люди с хроническим заболеваниями и старше 60 лет должны соблюдать домашний режим, если за последние полгода они не переболели или не привились. Ведь именно прививка остается главным оружием в борьбе с пандемией. В Москве уже вакцинировались почти пять миллионов человек. Для остальных открыты пункты в более чем сотне городских поликлиник, 20 торговых центрах. Еще 15 действуют в Новой Москве.

Иван Колесников, Михаил Жучков, Роман Лагунов, Павел Суменков. "ТВ Центр".

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