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Путин: в мире эксплуатируется 8 тысяч российских вертолетов

14:54
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Президент встретился с главой холдинга "Вертолеты России"

Развитие отечественного вертолётостроения обсуждали сегодня в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским.

По его словам, наши машины эксплуатируют в 100 странах мира. Холдингу удалось существенно увеличить долю гражданской продукции, что обеспечило прибыльность на фоне общего спада в отрасли. Расширяют и модернизируют модельный ряд. В числе последних разработок - тяжелая машина для нефтегазовой отрасли.

Андрей Богинский: "Владимир Владимирович, это – вертолет Ми-171А3. Его особенность в том, что это – специальный вертолет, который мы создаем для полетов над водными поверхностями, на морские буровые платформы. Он соответствует международным отраслевым стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа. С его появлением российские компании, которые участвуют в совместных международных проектах, в разработке морских месторождений смогут допустить нашу технику к эксплуатации с возможностью страхования как самой техники, так и пассажиров. До этого это было невозможно".

Владимир Путин: "Они закупали за границей?"

Богинский: "Да. Мы такой вертолет сделали. На самом деле, прежде чем приступить к проектированию этой машины, мы провели большую совместную работу с нашими предприятиями и ТЭК и в первую очередь с компанией "Газпром" с целью формирования технического облика этого вертолета, который удовлетворил бы требованиям российских нефтегазовых компаний и международным стандартам".

Путин: "Максимальная скорость – 280, а крейсерская?"

Богинский: "Крейсерская будет где-то 250–260".

Путин: "Тоже прилично".

Богинский: "Да. И для холдинга, и для компаний ТЭК это, конечно, важный шаг. Соответственно, мы предполагаем и на мировой рынок выйти с этим вертолетом".

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