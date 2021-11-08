Вертолеты и слезоточивый газ: что происходит на границе с Польшей

Пресечены сотни попыток незаконного проникновения на польскую территорию

Новое обострение миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. В Гродненской области в понедельник скопились более тысячи выходцев с Ближнего Востока, стремящихся попасть в соседнюю страну. В Варшаве сообщили, что за минувшие сутки было пресечено более 200 попыток незаконного проникновения на польскую территорию. Резервисты в восточных воеводствах приведены в состояние полной готовности. Войска к белорусской границе стягивает и Литва.

Сгруппировавшись при мощи соцсетей, мигранты, прибывшие в Белоруссию из стран Африки и Ближнего Востока, берут курс на Польшу. Сначала колонна идёт по трассе, которая ведёт к погранпереходу "Брузги". Но, видимо, понимая, что там их точно не пропустят, люди сворачивают в лес и пытаются попасть на польскую территорию окольными путями.

Однако почти везде на своем пути они встречают польских военных и ряды колючей проволоки, которую мигранты пытаются отодвинуть или перекусить строительными ножницами, чтобы пройти. В небе кружат вертолеты. Пограничники применяют слезоточивый газ, не обращая внимание на то, что в толпе находится много женщин и детей.

Кадры из лагеря мигрантов, которые они разбили недалеко от польской границы. Ночевать им приходится в палатках. Тут сплошная антисанитария. Холод, сырость и отчаяние, на которое их обрекают польские власти, поясняет Минск.

Второго ноября на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили группу мигрантов. Среди них находилась женщина, больная диабетом. И ей была необходима экстренная медицинская помощь. Однако на все мольбы польские военные отвечали так: "Все наши просьбы польские военнослужащие проигнорировали. Они сказали - никакой помощи не будет. Идите в Белоруссию".

Однако мигранты не хотят оставаться на территории этой республики. Они хотят через Польшу попасть в Евросоюз. Но в Варшаве опасаются, что часть этих людей осядет на их территории. В итоге в районах, примыкающих к границе с Белоруссией, поляки ввели чрезвычайное положение. Возвели забор из колючей проволоки. Стянули туда войска, включая антитеррористические подразделения и даже перебросили американские танки "Абрамс". И всё это против толпы мигрантов, которых, по мнению Польши, посылает Лукашенко.

Стычки между мигрантами и польскими военным происходят на регулярной основе. В них кидают камни и оскорбляют. В ответ польские военные применяют слезоточивый газ. То есть ситуация накаляется изо дня в день. При этом в Варшаве уже звучат призывы запросить помощь у НАТО, членом которого является Польша.

Впрочем, на территорию Белоруссии эти люди попадают вполне легально по туристическим визам. И власти республики утверждают, что привлечь за что-либо их не в праве. Как и препятствовать желанию мигрантов попасть в Польшу, Литву или Латвию. А сам Лукашенко не раз заявлял - если коллективный запад душит республику санкциями, то почему она должна становиться заслоном на пути беженцев.

"Это некий его, как он говорил, ассиметричный ответ на европейские санкции, которые, как мы знаем, были введены в свете известных политических событий. Вот так он пытается сегодня оказывать давление вот таким миграционным потоком, он пытается оказывать давление на ту же Польшу, на ту же Литву, на ту же Латвию, имея в виду, что они, может быть, как-то попытаются наладить некий диалог", - рассуждает политолог Николай Топорнин.

Но пока эта ситуация вызывает только раздражение в Евросоюзе. В Германии, например, уже призвали дать единый европейский ответ на действия Белоруссии. Пристально за ситуацией на белорусско-польской границе наблюдают и в Кремле, учитывая, что мигранты, скопившиеся в братской республике, могут направиться и в нашу сторону.

Тем временем к польско-белорусской границе продолжают прибывать новые группы мигрантов. По оценкам польских властей, их количество в итоге может достигнуть нескольких тысяч.

Александр Панюшкин, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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