Единороссы обсудили поправки ко II чтению проекта бюджета

Какие приоритеты обозначили в партии?

В понедельник депутаты партии "Единая Россия" обсуждали поправки ко второму основному чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "ТВ Центр".

Среди приоритетов представители партии обозначили выполнение в первую очередь социальных обязательств. Это, в частности, поддержка семей с детьми, защита наиболее уязвимых категорий граждан. На эти статьи представители партии предложили увеличить финансирование.

Также депутаты от "Единой России" поддержали увеличение расходов бюджета на развитие сел, и на поддержку работающих там специалистов. По мнению председателя партии Дмитрия Медведева, принятие бюджета - это важнейший шаг по реализации народной программы, авторами которой являются граждане страны. Именно с наказами россиян единороссы выходили на выборы в нижнюю палату парламента и одержали уверенную победу.

"Речь идет о втором чтении бюджета. Это очень важно. Параметры бюджета - доходы – расходы - утверждаются в первом чтении и изменены быть не могут… Что определила "Единая Россия" в качестве приоритета - это выполнение послания президента, это выполнение поручения президента, которые были даны на двух этапах съезда – и, по существу, то, что президент обозначил во время встречи со всеми депутатами, когда он сказал, что бюджет должен обеспечить выполнение народной программы", - рассказал Андрей Макаров.

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