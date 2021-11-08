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Штормовой ветер сносит придорожные кафе в Приморье (видео)

18:13
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

В крае организован оперативный штаб

Стихия испытывает на прочность жителей Приморья. На регион обрушился ураган, который сопровождается сильными осадками. Порывы ветра превышают 30 метров в секунду. Из-за непогоды во Владивостоке и многих других населенных пунктах есть разрушения. Более восьми тысяч человек остались без света.

Штормовая погода, которая объявлена в Приморье, уже показала себя в полную мощь. Ветер ломает фонарные столбы и сносит придорожные кафе.

Конструкцию порывами ветра отнесло прямо на оживленную трассу Владивостока. Куски металла прилетели в проезжающую машину и выбили стекла. Водитель получил травмы, его госпитализировали. Обломки сооружения перегородили движение на дороге, оборвали линии электропередачи.

Крышу снесло с продуктового магазина. Деревянные балки с грохотом обвалились на дорогу и тротуары. Из прохожих никто не пострадал. А вот рядом припаркованные автомобили теперь нуждаются в ремонте.

Ветер валит заборы, срывает обшивку фасадов домов. В квартирах скачет напряжение. 140 домов остались без электричества, и около 300 — без отопления. Аварийные бригады уже приступили к устранению последствий стихии.

В крае объявлено штормовое предупреждение, организован оперативный штаб. Все службы находятся в повышенной готовности. Тем временем синоптики прогнозируют: непогода будет бушевать еще около суток.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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