В Никарагуа состоялись выборы. Как их оценили Россия и США?

Страны высказали разную позицию

На прошедших накануне в Никарагуа президентских выборах после подсчета более половины бюллетеней с большим преимуществом побеждает действующий глава государства Даниель Ортега. Один из лидеров Сандинистской революции, свергнувшей режим диктатора Сомосы, впервые стал президентом Никарагуа еще в 1985-м году. Затем он побеждал на выборах еще трижды.

Сторонники президента Никарагуа Даниэля Ортеги празднуют победу. Люди не уходят с улиц до глубокой ночи, танцуя и запуская фейерверки. Однако в Брюсселе и Вашингтоне в популярность действующего лидера не верят и результаты выборов признавать не намерены.

Всё потому, что выборы в Никарагуа не соответствуют западным стандартам. Впрочем, причина, очевидно, в другом. В 79-м году Ортега был одним из революционеров, свергнувших проамериканский режим Антонио Сомосы. А теперь Даниэль Ортега становится главой государства уже в четвёртый раз. Официально победа пока не объявлена, но предварительные результаты отдают Ортеге более 70 процентов голосов.

"Мы направляли наблюдателей. И по их свидетельству, выборы прошли организованно, в полном соответствии с никарагуанским законодательством в этой области. Как я понимаю, руководство Белого дома буквально вчера вечером, когда выборы завершились, выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом. Считаем это неприемлемым и такую линию мы решительно осуждаем", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Попытки давления на руководство страны были и раньше. В 2018-м в Никарагуа прошли масштабные столкновения с полицией. Реформа социального страхования стала лишь поводом для попытки силового свержения режима. Ортега прямо обвиняет в случившемся США. Россию здесь считают партнёром и старым другом.

"Отношения с Россией очень хорошие, они прекрасные и продолжают укрепляться. Мы благодарны России за поддержку и кооперацию по теме вакцин. Мы продолжим укрепление наших дипломатических отношений", - заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада.

Никарагуа ещё со времен СССР является нашим главным и по сути единственным союзником в Центральной Америке. И учитывая местоположение страны, сотрудничество выглядит весьма интересным. Но удастся ли Ортеге сохранить власть, учитывая, что против антиамериканского режима Вашингтон начал действовать серьезно.

Прошедшие выборы в Никарагуа стали хорошим поводом для Вашингтона усилить давление на эту страну. Президент США вводит санкции против Ортеги и его окружения. А через никарагуанские диаспоры в проамериканских странах Центральной Америки уже транслируется призыв к очередной попытке силового передела власти.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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