Отверженный енот Шурик подружился с котенком в крымском сафари-парке

Животное не приняла семья

Почти сказка о гадком утенке приключилась в крымском сафари-парке. Самого маленького в помете енота не приняла семья. Отказника взяли на попечение сотрудники заповедника. Енота назвали Шуриком, он быстро подружился с людьми и даже нашел себе подружку.

Пренебрежительно фыркая в сторону куриц, двухмесячный енот Шурик торопливо перебирает лапками. Быстро проскакивает вольеры с хищниками и сворачивает на знакомую дорожку. Вот уже месяц во время прогулок он ежедневно навещает семью – пытается восстановить отношения. Детеныш оказался самым мелким в помете, и родные его не приняли.

Но в этом вольере рады только посетителям с едой. Шурику вместо братской любви вновь достается лишь злобное рычание. К своим он заходит только вместе с работниками парка.

"Братья его обижают. Вот даже сейчас он немного нервничает, потому что братья на него фыркают, пытаются его укусить – вот такой, отказник от всех. Но зато с людьми у него сложились хорошие отношения", - говорит директор сафари-парка Олег Зубков.

Благодаря небольшим размерам Шурик постоянно вылезал из клетки. В итоге беспризорника приютили сотрудники парка и стали для него настоящей семьей. Недавно у Шурика появилась сестра – еще один отказник, котенок Мурка. Теперь у них совместный променад.

Возраст, цвет, характер – енот и кошка словно из одного помета. Вместе играют, перенимают друг у друга повадки. Делят еду – оба предпочитают мясные консервы фруктам и овощам. Причем, Шурик может есть непрерывно, такая уж природная физиология. Оторваться от деликатесов может разве что ради поездки с ветерком.

После тяжелой прогулки по парку, когда лапы уже отказываются ходить, а интерес еще не пропал, Шурик и Мурик пересаживаются на колесный транспорт. Или на электрокары к сотрудникам или на велосипеды и путешествуют в корзинке.

Еноты быстро взрослеют. Уже к 5 месяцам становятся самостоятельными. В парке надеются, что Шурик все-таки вернется к своим. В крайнем случае, шутят смотрители, начнет вместе с Муркой ловить мышей.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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