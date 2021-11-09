Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно вернулся на Землю

Астронавты провели на орбите полгода

Этим утром в Атлантическом океане успешно приводнился космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.

На Землю вернулись четыре астронавта, которые провели на орбите более полугода. Они доставили контейнеры весом около 240 килограммов с результатами научных исследований. Специальный подъёмник достал капсулу из воды на борт поискового судна.

Астронавты покинули МКС, чтобы дать возможность отправится на орбиту новому экипажу. На станции коллег ждут российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram