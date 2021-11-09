ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно вернулся на Землю

09:57
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Астронавты провели на орбите полгода

Этим утром в Атлантическом океане успешно приводнился космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.

На Землю вернулись четыре астронавта, которые провели на орбите более полугода. Они доставили контейнеры весом около 240 килограммов с результатами научных исследований. Специальный подъёмник достал капсулу из воды на борт поискового судна. 

Астронавты покинули МКС, чтобы дать возможность отправится на орбиту новому экипажу. На станции коллег ждут российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Crew Drago
Crew Drago
МКС
МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.