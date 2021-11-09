Контейнеровоз сел на мель в Приморье: кадры с места

Экипаж эвакуировали вертолетом

Ночью у берегов Находки во время шторма сел на мель иностранный контейнеровоз, вода сквозь трещины хлынула в машинное отделение. Высота волн достигала четырёх метров. Спасателям удалось эвакуировать моряков с помощью вертолёта.

Контейнеровоз "Райс Шайн" сел на мель недалеко от берегов Находки. На его борту находились 14 членов экипажа. Все они граждане Китая.

Сухогруз пришел в Приморье под флагом Панамы. Из китайского порта Нинбо он следовал в порт Восточный. Когда объявили штормовое предупреждение, судно встало на рейд. А ночью село на мель. Вода начала поступать в машинное отделение. Капитан подал сигнал бедствия.

На помощь из Владивостока идет буксир "Лазурит". Но добраться до сухогруза морем не позволяют погодные условия. Поэтому эвакуировать экипаж пришлось с воздуха.

Прямо с вертолёта МЧС спасатели выбросили лестницу и по одному подняли всех моряков на борт. На судне контейнеры общим весом более 2 тысяч тонн. По сообщению капитана, опасных грузов нет. Сейчас "Райс Шайн" полностью находится на мели.

Сообщается, что на корпусе сухогруза замечены трещины. Но топливные баки не повреждены. Тем не менее, как только позволит погода, спасатели выйдут в море и установят боновые ограждения, чтобы избежать разлива нефтепродуктов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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