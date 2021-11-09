Коронавирус в России: в регионах вводят новые ограничения

Это нужно, чтобы снизить темпы распространения коронавируса

По данным оперативного штаба за сутки выявили 39160 новых случав коронавируса. Сегодня Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение сразу с 9 странами. Это регулярные рейсы в Нидерланды, Норвегию, Тунис, Оман, Словению, Швецию, Таиланд, Иран и на Багамы. Тем временем, в наших регионах вводят дополнительные ограничения.

Показатель сатурации 99 единиц. Противопоказаний нет. Если полмесяца назад людей приходилось уговаривать и убеждать пройти вакцинацию, то сегодня в поликлиниках Приморья - очереди. Количество желающих сделать прививку в последнюю неделю увеличилось в несколько раз. В регионе продолжается рост заболеваемости ковидом. За сутки - еще более 300 человек. А в сезон простуд, когда сразу трудно отличить симптомы коронавируса, риск оказаться в красной зоне очень высок.

Во Владивостоке уже завтра начнут действовать новые ограничения. QR-коды станут обязательными для посещения магазинов, парикмахерских, салонов красоты и для заселения в гостиницы. Главный мотив - сохранить здоровье. А то и жизнь. Нагрузка у врачей колоссальная.

Антиковидные ограничения сохраняются во всех регионах. В Тамбовской области до 14 ноября продлили школьные каникулы. На Ставрополье учебные заведения работают в дистанционном формате. В Белгородской области, которая оказалась среди неблагополучных регионов по эпидобстановке, систему QR-кодов сделали обязательной для посещения любых общественных мест. На "удаленку" в конце ноября отправят 40 процентов своих сотрудников предприятия Ульяновской области. Эта мера коснется в первую очередь непривитых.

В клиники Твери медицинский кислород теперь поступает бесперебойно. Сегодня в нем особо нуждается детская областная больница. Ее обеспечением занялись военные летчики. На аэродроме развернули мобильную станцию. Пять тонн кислорода уже отправлены в "красные зоны".

Бригады военных врачей спасают людей и в Хакасии. Под опекой специалистов Минобороны в ковидных госпиталях - более 800 пациентов. Помощь военных позволила разгрузить гражданских врачей и возобновить прием плановых больных. В первую очередь тех, кому необходимы хирургические операции или длительное лечение в стационарах.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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