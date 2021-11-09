В России выявили 39160 новых случаев коронавируса

Умерли 1211 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 39160 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1211 человек, выздоровели 32036 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5287. В Московской области за сутки заболели 2818 человек, в Санкт-Петербурге - 2680.

За весь период пандемии в стране выявлено 8873655 случаев инфекции. Умерли 249215 пациентов. Выздоровели 7619596 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram