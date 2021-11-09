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Москва возвращается к обычному ритму после ковидных выходных

15:07
  • вторник
  • 09 ноября 2021

В городе заработали рестораны, салоны красоты, фитнес-центры

Москва входит в привычный ритм после вынужденных выходных. Горожане вернулись в офисы. Рестораны, магазины, салоны красоты, финтес-центры снова открыты для посетителей. Школьники и студенты учатся, как и до праздников, офлайн.

Этого звонка они ждали даже больше, чем в сентябре. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в столице школьники  боялись, что  каникулы затянутся. Но на переменах привычные гвалт и беготня.

Прошедшие полторы недели не стали такими жесткими, как  в прежний  локдаун. Но горожан лишили и развлечений, и деловых встреч. Сейчас столица постепенно начинает оживать. Открылись кинотеатры, торговые центры, кафе и рестораны, фитнес-клубы. В обычном режиме заработали и многофункциональные центры, причем без предварительной записи.

"Масочный режим сохраняется как для сотрудников центра, так и для заявителей. Дополнительно скажу, что в семи центрах госуслуг можно дополнительно бесплатно пройти вакцинацию. А в 38 центрах сделать бесплатно тест на COVID-19", - говорит руководитель флагманского офиса "Мои документы" ВАО Олег Шакин.

Количество желающих сделать прививку в Останкинском и Алексеевском районе увеличилось этой осенью в 5 раз. Поэтому появилась необходимость в дополнительном пункте вакцинации.

Выбор места не случаен. ВДНХ – популярное  место и у москвичей, и у гостей столицы – ежедневно парк посещают тысячи человек. Заходят  они и сюда, ведь пункт вакцинации всего в ста метрах от центрального входа.

Термометрия, бахилы и маски на входе, подробная анкета и всего через несколько минут заветный укол. Здесь принимают и россиян из других городов, и даже иностранцев. Но большинство, конечно, ответственные москвичи. Ведь примерно половина людей сюда приходит ревакцинироваться.

В столице привились почти пять миллионов человек. Но этого недостаточно для коллективного иммунитета. Поэтому москвичи должны помнить: контроль за соблюдением обязательных мер останется.

Иван Колесников, Валерия Дзгоева, Павел Суменков, Андрей Пашутин, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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