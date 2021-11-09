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Тушканчиков из Московского зоопарка уложили спать в холодильник

15:11
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Там они проведут почти 5 месяцев

В Московском зоопарке отправили спать тушканчиков - как и положено, в холодильник, предварительно хорошенько накормив.

Зимняя спячка тушканчикам необходима, такова уж их природа. Поэтому грызунов с середины лета перевели на усиленное питание. Теперь, когда необходимый вес набран, зверьков уложили в деревянные боксы, покрытые поролоном для звукоизоляции. А затем поместили в холодильник, где поддерживается оптимальная для сна температура. Там тушканчики проведут почти 5 месяцев. За их состоянием будут следить и если калории начнут сжигаться слишком быстро, грызунов разбудят, накормят и снова отправят спать.

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Тушканчик
Тушканчик
Тушканчик
Тушканчик
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