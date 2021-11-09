Госдума обсудила отмену обязательного техосмотра

Какие еще документы рассмотрели парламентарии?

Во вторник в нижней палате был насыщенный день. Депутаты рассмотрели целый ряд проектов. Один из них касается отмены обязательного техосмотра для личного транспорта. Эта формальность ежегодно отнимала время и деньги у почти 30 миллионов водителей. Согласно документу, скоро техосмотр будут проходить автомобили и мотоциклы старше четырех лет только при постановке на учет, смене владельца и изменении конструкции. Также сегодня парламентарии в первом чтении приняли законопроект о региональной власти и продолжили работу над практической реализацией поправок в Конституцию.

Новость, которую ждали миллионы российских автомобилистов – отмена обязательного техосмотра личного транспорта. Законопроект "Единой России", одобренный правительством, сегодня приняли в первом чтении.

"Тем не менее, остается обязательным прохождение ТО при смене автовладельца, либо при изменении конструкции ТС. Это не касается грузовиков, такси, других средств передвижения, а касается только личного автотранспорта", - рассказал заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Основная дискуссия, конечно, развернулась вокруг законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в регионах". Это законодательное закрепление конституционных поправок. Если раньше мэр какого-нибудь небольшого города мог ответить гражданам, что плохая работа местной больницы или состояние автомобильной дороги не его компетенция, то теперь такой аргумент уйдет в прошлое.

"Я работала мэром города Якутска и точно знаю, что когда полномочия передаются или передаются и забираются без спроса, без денег и без всего - то всю систему перекашивает", - говорит заместитель руководителя фракции "НОВЫЕ ЛЮДИ" в Государственной Думе Сардана Авксентьева.

Теперь будут и деньги, и полномочия. В России создается единая система публичной власти. А значит и ответственность чиновников принципиально другая.

"Есть слабая форма федерации, есть сильная форма. Возьмите, проанализируйте эти формы. В Германии конфедерация почему? Потому что не хотели усиления Германии. Это послевоенное мироустройство – американцы сделали все, для того, чтобы такая модель была реализована. Посмотрите, форма организации в Индии какая, почему? Англичане создавали ее для того, чтобы управлять", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для этого вводится четкая и понятная структура региональной власти – парламент, правительство и глава субъекта – будь то губернатор или мэр. Но президент при этом в России официально будет только один – глава государства. Отрицательный отзыв на законопроект ранее подготовили депутаты госсовета Татарстана, где глава Республики также именуется президентом. Сейчас главы регионов не могут занимать свой пост более двух сроков. Решение этого вопроса парламентарии предлагают передать законодательным собраниям, с учетом местной специфики.

Впереди основное – второе чтение, где детально рассмотрят поправки, предложенные всеми парламентскими фракциями. Среди рассмотренных сегодня законопроектов также важные социальные - об уточнении условий выплаты пособий по безработице детям-сиротам и о господдержке учащихся интернатов при вузах. В Госдуме поясняют – средства в проекте бюджета на это заложены.

Дополнительные финансовые вливания в российскую экономику, конечно, не помешают. Речь о так называемых "золотых паспортах". Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в нижней палате российского парламента. Иностранные инвесторы в упрощённом порядке смогут оформить вид на жительство в нашей стране. По прогнозам Минфина, ежегодно таких бизнесменов будет не менее 600, а общий объём инвестиций к 2030 году должен составить 200 миллиардов рублей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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