ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт оценила вероятность боевого столкновения в Черном море

08:35
  • среда
  • 10 ноября 2021

Москва хочет мира

В Черноморском регионе возросла напряженность после появления ВМС США – командного корабля Mount Whitney и эсминца с управляемым ракетным оружием Porter. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким способом Соединенные Штаты пытаются проверить обороноспособность России.

Чего хочет добиться Вашингтон и стоит ли ждать провокаций со стороны США? Зачем директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с советником главы Международного информагентства "Россия сегодня" Вероникой Крашенинниковой.

"Надо сказать, что провокации – это всегда опасно. Здесь особенно требуется выдержка российской стороны. Нам бы очень хотелось бы знать, кто организует эти провокации. <…> В интересах России и американского истеблишмента не допустить новых военных действий. Мы хотим мира", - подчеркнула она.  

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Корабль ВМС США Mount Whitney
Корабль ВМС США Mount Whitney
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.