Эксперт оценила вероятность боевого столкновения в Черном море

Москва хочет мира

В Черноморском регионе возросла напряженность после появления ВМС США – командного корабля Mount Whitney и эсминца с управляемым ракетным оружием Porter. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким способом Соединенные Штаты пытаются проверить обороноспособность России.

Чего хочет добиться Вашингтон и стоит ли ждать провокаций со стороны США? Зачем директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с советником главы Международного информагентства "Россия сегодня" Вероникой Крашенинниковой.

"Надо сказать, что провокации – это всегда опасно. Здесь особенно требуется выдержка российской стороны. Нам бы очень хотелось бы знать, кто организует эти провокации. <…> В интересах России и американского истеблишмента не допустить новых военных действий. Мы хотим мира", - подчеркнула она.

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