Коронавирус в России: регионы расширяют использование QR-кодов

За сутки выявлено еще 38058 случаев заражения

По данным оперативного штаба в России за сутки зафиксировали 38058 случаев коронавируса. По всей стране госпитализированы свыше 250 тысяч пациентов, 30 тысяч из них в тяжёлом состоянии. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения, отметив, что нынешняя волна заболеваемости распространяется значительно быстрее. В регионах вынуждены принимать дополнительные меры.

Маски, антисептики, сертификат о прививке. Сегодня это такой же обязательный атрибут любого такси в Москве, как путевой лист. И если все антиковидные правила соблюдаются, то и к водителям замечаний нет.

В столице прошел рейд по соблюдению мер безопасности таксистами. Нарушители не часто, но попадаются. Из полутора тысяч водителей примерно 15 процентов были без масок. Или еще не привиты. Нарушителей штрафуют. Могут и лицензии лишить.

"Это твоя работа, ты возишь людей, плюс ты приходишь домой, ты приносишь все это в свою семью, поэтому выполнение данных мероприятий необходимо", - говорит замначальника отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве Алексей Чебаров.

Осознание этой необходимости москвичами позволило остановить распространение ковида в столице. Обстановка в целом стабилизируется. В том числе благодаря самим жителям, которые приходят делать прививки. Вакцинированных в мегаполисе уже более пяти миллионов.

"За последнее время возросла потребность в проведении вакцинации пациентам в четыре - пять раз. Жители понимают, что ревакцинация также важна как и вакцинация", - говорит главрач городской поликлиники 12 Мария Курняева.

Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию для тех, кому уже шестьдесят и старше. А также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Обе категории, как показывает врачебная практика, наиболее уязвимы. Тем более, что в этих группах особенно высок риск получить коронавирусные осложнения. Например, при сахарном диабете, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Кроме того, прививки обязаны сделать все работники промышленных и перерабатывающих предприятия, строительной и транспортной отраслей.

В Самарской области система QR-кодов введена повсеместно. Регион один из самых неблагополучных в России по заболеваемости. Тысяча семьсот человек ежесуточно. И высокая летальность. В ковидные госпитали пришлось перепрофилировать даже роддом в Самаре и наркодиспансер в Новокуйбышевске. Свободных коек для лечения инфицированных коронавирусом осталось всего 10 процентов.

"Ситуация крайне серьезная, более того, статистика говорит, что Самарская область находится сейчас по заболеваемости на четвертом месте. Это говорит о крайней степени распространения коронавирусной инфекции", - говорит главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области Олег Фатенков.

Почти такая же высокая заболеваемость и в Хабаровске. За последние две недели количество заболевших выросло на треть. На станциях "скорой помощи" не смолкают телефоны. В сутки врачам приходится принимать до тысячи звонков. Власти пошли на радикальные меры. Закрыли заведения общепита и торговые центры. Работают лишь продуктовые магазины. А в междугородний транспорт - как автобусы, так и поезда, можно купить билет только предъявив QR-код.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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