Как армянские саперы помогают разминировать Сирию

Только за два дня обнаружены около десятка неразорвавшихся боеприпасов

В Сирии сотрудники российского Центра по примирению приняли участие в церемонии открытия освобождённых от боевиков территорий. Ранее там работали сапёры. Армянские специалисты очищали участки от мин, оставленных боевиками после ухода. Теперь у беженцев есть возможность безопасно вернуться в свои дома.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова (см. видео).

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