Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов 2020 года

В их числе - благотворительный фонд продовольствия "Русь"

Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов, реализованных до конца 2020 года. Итоги подвели на заседании Координационного комитета в Администрации президента.

В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты и региональных органов власти. Всего рассматривали свыше 4 тысяч инициатив, и почти 80 процентов из них удалось успешно воплотить в жизнь по всей стране. Это проекты, касающиеся разных сфер.

В числе победителей - благотворительный фонд продовольствия "Русь". Организация собирает и передаёт продукты нуждающимся в регионах.

"В ближайшие несколько лет наша задача открывать собственные локальные отделения, банки продовольствия в разных регионах, по сути задача открыть во всех регионах. Плюс, мы хотим здесь развернуть в том числе адресную помощь нуждающимся, то есть, если раньше мы работали через партнёрские организации по раздаче, то сейчас задача создать такие локальные организации, которые занимаются только темой продовольственной помощи, экологической составляющей в том числе", - сообщила президент фонда Юлиа Назарова.

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