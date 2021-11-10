В Крыму поймали украинского шпиона

Мужчина арестован

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили в Крыму украинского шпиона.

Как удалось выяснить ведомству, житель Ялты работал на Службу безопасности Украины (СБУ). В 2017-2018 годах он собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Жителю Ялты грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина арестован.

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