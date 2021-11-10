Организаторами олимпиады "Я – профессионал" стали 30 российских вузов

В новом учебном году стартует пятый юбилей сезон состязания

Тридцать вузов стали организаторами Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В новом учебном году стартует пятый юбилей сезон состязания. Уже прошёл конкурсный отбор руководителей проектов. Всего по различным направлениям поступило 135 заявок от 60 учебных заведений. Теперь организаторам предстоит составить задания для участников олимпиады.

"Среди 30 вузов есть и мощные региональные игроки и новые регионы, поэтому к нам присоединилась республика Татарстан в лице Казанского федерального университета и Красноярский край в лице Сибирского федерального университета. И опять же новость сезона - то, что мы приросли новыми направлениями из сферы культуры. И я рада приветствовать в числе вузов организаторов - Московский государственный университет культуры", - рассказала руководитель олимпиады "Я - профессионал" Валерия Касамара.

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