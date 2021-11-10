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РАМТ показал спектакль про жизнь в пандемию

15:09
  • среда
  • 10 ноября 2021

Истории врачей, фельдшеров, медсестер и пациентов объединили одним местом действия

В РАМТе в рамках театрального биеннале "Уроки режиссуры" показали первый в мире спектакль о жизни в пандемию - "Лечить-спасать-любить". Его представил Владимирский театр драмы. Реальные истории врачей и пациентов – тех, кто столкнулся с опасным вирусом, - переплетены с текстами классиков русской литературы. Что получилось и причём здесь Чехов?

Подробности – в репортаже Екатерины Гоголевой

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Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
Спектакль "Лечить-спасать-любить".
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