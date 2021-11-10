Наталии Орейро вручили российский паспорт

Актриса прочла присягу на русском языке

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии вручил известной актрисе и певице Наталии Орейро российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, артистка прочла присягу на русском и испанском языках.

Еще в июне прошлого года стало известно, что певица решила получить российское гражданство. Орейро рассказала, что история с его получением началась после участия в программе на российском телевидении, где ее назвали "самой русской среди иностранок". По словам Орейро, у нее много связей с Россией.

В конце октября президент России Владимир Путин присвоил певице и актрисе, а также ее сыну российское гражданство. После этого Наталия Орейро на своей странице в соцсети поблагодарила всех россиян "за огромную честь".

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