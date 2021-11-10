Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы

Она госпитализирована, сообщают источники

Актриса Елена Сафонова попала в аварию на Проспекте мира в Москве, пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники.

"Сафонова Елена, 1956 год рождения, госпитализирована после ДТП", - сообщил собеседник РИА "Новости".

"Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц", - рассказал собеседник ТАСС.

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила в своем Telegram-канале информацию о ДТП, но без указания имен. "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трёх единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека", - сказано в сообщении.

На счету Сафоновой более 100 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных - "Зимняя вишня", "Женская собственность", "Филер", "Поклонник".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram