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Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы

16:48
  • среда
  • 10 ноября 2021

Она госпитализирована, сообщают источники

Актриса Елена Сафонова попала в аварию на Проспекте мира в Москве, пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники.

"Сафонова Елена, 1956 год рождения, госпитализирована после ДТП", - сообщил собеседник РИА "Новости".

"Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц", - рассказал собеседник ТАСС.

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила в своем Telegram-канале информацию о ДТП, но без указания имен. "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трёх единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека", - сказано в сообщении.

На счету Сафоновой более 100 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных - "Зимняя вишня", "Женская собственность", "Филер", "Поклонник".

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Актриса Елена Сафонова
Актриса Елена Сафонова
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